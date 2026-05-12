وزير الخارجية يلتقي وزراء الخارجية المشاركين على هامش قمة أفريقيا–فرنسا المنعقدة في نيروبي

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية يلتقي بعدد من وزراء الخارجية المشاركين على هامش قمة أفريقيا–فرنسا المنعقدة في نيروبي يوم الإثنين ١١ مايو، حيث التقى بكل من موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، و جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا.

شهد اللقاء الجانبى تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الأفريقية والدولية.