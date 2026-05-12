مقتل جندي أسترالي أثناء تدريب على القفز بالمظلة

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية اليوم الثلاثاء مقتل جندي خلال دورة تدريبية على القفز بالمظلة.

وقالت الوزارة إن الجندي شارك في تدريب بمطار جيرفيس باي في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز مساء الاثنين.





وأوضحت الوزارة "أن جنديا آخر أُصيب خلال الحادث"، داعية إلى احترام خصوصية عائلتي الجنديين.





وفي مارس 2024، علق الجيش الأسترالي مؤقتا تدريبات القفز بالمظلات بعد مقتل جندي يبلغ من العمر 33 عاما خلال تدريب في قاعدة ريتشموند التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، نحو 50 كيلومترا شمال غربي سيدني، في ما وصفته القوات المسلحة حينها بأنه "حادث مأساوي".