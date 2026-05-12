بعد رفض ترامب للرد الإيراني.. ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة عند ‌التسوية أمس، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يقبل الرد الإيراني على المقترحات بشأن وقف الحرب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.92 دولار أو 2.88 ‌بالمئة إلى 104.21 دولار للبرميل عند التسوية في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار أو 2.78 بالمئة إلى 98.07 ‌دولار للبرميل.

وكانت أسعار برنت ارتفعت إلى 105.99 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى100.37 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وسجل كلا الخامين الأسبوع الماضي خسائر ستة بالمئة وسط آمال بنهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما سيسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز.