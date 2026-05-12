ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع ​مما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة.





وبعد أيام من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع ‌الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المدعومة من إيران. وسارع ترامب إلى رفض الرد الإيراني، مما يسلط الضوء على مدى التباعد الكبير بين الجانبين في عدد من القضايا.





وعندما سُئل ترامب عن وضع وقف إطلاق النار، قال لصحفيين اليوم "أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة هذه الحثالة (الرد) التي أرسلوها إلينا. بل إنني لم أكمل قراءتها".





وطالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.





واقترحت الولايات المتحدة إنهاء القتال قبل بدء المحادثات بشأن أكثر القضايا حساسية، ومنها البرنامج النووي الإيراني.