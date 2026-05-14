متلازمة هانتافيروس الرئوية قاتـ.لة خلال ساعات.. ما سبب تزايد الوفاة؟ .. أبرز الفئات الأكثر عرضة للخطر

يمكن أن يتسبب فيروس هانتا الرئوي بسرعة في فشل رئوي مميت، ويحذر الخبراء من أن التشخيص المبكر والرعاية المركزة أمران بالغا الأهمية.

متلازمة هانتافيروس الرئوية (HPS)، والمعروفة أيضاً باسم متلازمة هانتافيروس القلبية الرئوية (HCPS)، هي مرض فيروسي نادر ولكنه شديد الخطورة، وقد يُصبح مهدداً للحياة بسرعة. تُسببه فيروسات تنتمي إلى جنس أورثوهانتافيروس، وينتشر المرض بشكل رئيسي عن طريق ملامسة بول أو لعاب أو براز القوارض المصابة.

على الرغم من ندرتها، تُعدّ متلازمة الرئة القلبية الرئوية من بين الأمراض التنفسية الفيروسية ذات أعلى معدلات الوفيات، حيث تتراوح نسبة الوفيات فيها بين 30 و50 بالمئة. ويحذر خبراء الصحة من أن حالة المرضى قد تتدهور في غضون ساعات بمجرد بدء إصابة الرئتين الحادة.

ما هي متلازمة هانتافيروس القلبية الرئوية؟



متلازمة الرئة القلبية الرئوية (HCPS) مرض تنفسي حاد يُبلغ عنه بشكل شائع في أمريكا الشمالية والجنوبية. ويرتبط هذا المرض بسلالات مثل فيروس سين نومبر في أمريكا الشمالية وفيروس الأنديز في أمريكا الجنوبية. تبدأ العدوى عادةً بأعراض غامضة تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك:

حمى

تعب

ألم في العضلات

صداع

الغثيان والقيء

تسارع ضربات القلب

نظرًا لتشابه هذه الأعراض المبكرة مع أعراض الإنفلونزا أو حمى الضنك أو غيرها من الحميات الفيروسية، غالبًا ما يتأخر التشخيص. مع ذلك، في غضون أيام قليلة، يُصاب العديد من المرضى فجأة بصعوبة شديدة في التنفس، وانخفاض في مستويات الأكسجين، وانخفاض في ضغط الدم، وتراكم السوائل في الرئتين. هذا التطور السريع هو ما يجعل متلازمة فرط الحساسية الرئوية (HCPS) مميتة للغاية.

لماذا يصبح متلازمة فرط الحساسية للضغط مهددة للحياة؟



أحد أكبر الأسباب وراء ارتفاع خطر الوفاة هو الطريقة التي يهاجم بها فيروس هانتا الأوعية الدموية، وخاصة في الرئتين والكليتين.

بعد دخول الفيروس إلى الجسم، يُصيب الخلايا المُبطّنة للأوعية الدموية. يُحفّز هذا استجابة مناعية مُفرطة تُؤدي إلى زيادة نفاذية الأوعية الدموية بشكل غير طبيعي. ومع تسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى أنسجة الرئة، يُصاب المرضى بالوذمة الرئوية، وهي حالة تمتلئ فيها الرئتان بالسوائل بسرعة. وبمجرد حدوث ذلك، يتعطل تبادل الأكسجين بشدة. وقد تتطور حالة المرضى بسرعة إلى:

فشل الجهاز التنفسي

صدمة شديدة

انهيار القلب والأوعية الدموية

فشل الأعضاء المتعددة

يقول الأطباء إن هذا التدهور يمكن أن يحدث في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد ظهور الأعراض الأولية الشبيهة بأعراض الإنفلونزا.



لماذا يُعد التشخيص المبكر صعباً؟



تتشابه المرحلة المبكرة من عدوى فيروس هانتا مع العديد من الأمراض الفيروسية الشائعة، مما يجعل التشخيص المبكر صعباً. قد يشتبه الأطباء في الإصابة بفيروس هانتا إذا كان لدى المرضى تاريخ من التعرض لمنازل موبوءة بالقوارض، أو مزارع وحظائر، أو غرف تخزين، أو مناطق حرجية، أو أماكن سيئة التهوية.

تشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر المزارعين، وعمال الغابات، وعمال مكافحة الآفات، والأفراد الذين ينظفون المناطق الملوثة بالقوارض. قد تساعد نتائج التحاليل المخبرية، مثل انخفاض عدد الصفائح الدموية، وارتفاع الهيماتوكريت، واضطراب عدد خلايا الدم البيضاء، وتغيرات الرئة في صور الأشعة السينية للصدر، في دعم التشخيص. وتُستخدم فحوصات دم وجزيئية خاصة للتأكيد.

لماذا تكون العناية المركزة ضرورية في كثير من الأحيان؟



لا يوجد حاليًا علاج مضاد للفيروسات مثبت فعاليته لمتلازمة فرط الحساسية للفيروسات الرئوية. يركز العلاج بشكل أساسي على الرعاية الداعمة المركزة. يحتاج العديد من المرضى إلى دخول وحدة العناية المركزة بعد فترة وجيزة من بدء مشاكل التنفس. غالبًا ما تتطلب الحالات الشديدة ما يلي:

التهوية الميكانيكية

دعم الأكسجين

استقرار ضغط الدم

مراقبة القلب المتقدمة

في حالات المرضى ذوي الحالات الحرجة، قد يلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، وهو جهاز يقوم مؤقتًا بوظائف الرئتين والقلب. وتُعدّ إدارة السوائل بالغة الحساسية، إذ أن زيادة السوائل قد تُفاقم وذمة الرئة، بينما قد يؤدي قصور الدورة الدموية إلى الصدمة وفشل الأعضاء. وحتى مع الرعاية المكثفة في وحدة العناية المركزة، يتوفى بعض المرضى خلال أول 48 ساعة من دخولهم المستشفى نتيجةً لانهيار تنفسي ودوراني حاد.



كيف ينتشر فيروس هانتا؟



ينتشر فيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق استنشاق جزيئات محمولة جواً ملوثة ببول أو لعاب أو فضلات القوارض المصابة. غالباً ما تحدث العدوى عند كنس أو شفط فضلات القوارض الجافة، مما يؤدي إلى إطلاق جزيئات تحتوي على الفيروس في الهواء. يُعد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادراً للغاية، وقد تم توثيقه بشكل رئيسي مع سلالة فيروس الأنديز.

نظراً لعدم وجود لقاح أو علاج متاح على نطاق واسع لمعظم حالات الإصابة بفيروس هانتا، تبقى الوقاية خير وسيلة للحماية. ينصح الخبراء بإبقاء المنازل خالية من القوارض، وسدّ منافذ دخولها، وتخزين الطعام بشكل آمن، وتجنب كنس فضلاتها وهي جافة، واستخدام القفازات والمطهرات والأقنعة أثناء التنظيف، وتهوية الأماكن المغلقة قبل الدخول.

على الرغم من ندرة متلازمة القلب والرئة، يؤكد الأطباء على أهمية الوعي بها نظراً لسرعة تحولها إلى مرض مميت. ويبقى التدخل الطبي المبكر والرعاية المركزة السريعة أفضل فرصة للنجاة.