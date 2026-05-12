رئيس وزراء لبنان: الكيان الإسرائيلي يسيطر على 68 موقعا بالجنوب

أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني أن قوات الكيان الإسرائيلي تسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان.

وقال سلام في تصريحات صحفية اليوم: "قبل الحرب الأخيرة، لم يكن هناك سوى خمسة مواقع تحتلها إسرائيل"، مضيفا: "إسرائيل تسيطر الآن على 68 قرية".





ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وكان سلام قد أكد في وقت سابق أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة، وقال خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الدوري إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2869 قتيلا و8730 جريحا، منذ الثاني من مارس الماضي.





ويواصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الماضي لمدة عشرة أيام، قبل أن يتم تمديدها لثلاثة أسابيع اعتبارا من 23 من الشهر ذاته.