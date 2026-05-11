تحرك سري خطير .. قواعد باكستانية تتحول إلى ملاذ للطائرات الإيرانية

في الوقت الذي رسّخت فيه باكستان مكانتها كقناة دبلوماسية بين طهران وواشنطن، سمحت سرًا لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز في قواعدها الجوية، ما قد يحميها من الغارات الجوية الأمريكية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.

طائرات إيرانية في باكستان

كما أرسلت إيران طائرات مدنية للتمركز في أفغانستان المجاورة ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات العسكرية من بين تلك الرحلات، حسبما أفاد اثنان من المسؤولين لشبكة سي بي إس نيوز.

وتعكس هذه التحركات مجتمعةً جهدًا واضحًا لعزل بعض الأصول العسكرية والجوية الإيرانية المتبقية عن الصراع المتصاعد، حتى في الوقت الذي لعب فيه المسؤولون علنًا دور الوساطة لخفض التصعيد.

وأبلغ المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا جميعًا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضايا الأمن القومي، شبكة سي بي إس نيوز أنه بعد أيام من إعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في أوائل أبريل، أرسلت طهران عدة طائرات إلى قاعدة نور خان الجوية الباكستانية، وهي منشأة عسكرية ذات أهمية استراتيجية تقع على مشارف مدينة روالبندي الباكستانية.

من بين المعدات العسكرية طائرة استطلاع من طراز RC-130 تابعة للقوات الجوية الإيرانية، وهي نسخة استطلاعية وجمع معلومات استخباراتية من طائرة النقل التكتيكي لوكهيد سي-130 هيركوليز.

رفض مسؤول باكستاني رفيع المستوى الادعاءات المتعلقة بقاعدة نور خان الجوية، مصرحًا لشبكة سي بي إس نيوز بأن "قاعدة نور خان تقع في قلب المدينة، ولا يمكن إخفاء أسطول كبير من الطائرات المتوقفة هناك عن أعين العامة".

ووفقًا لمسؤول في هيئة الطيران المدني الأفغانية تحدث إلى شبكة سي بي إس نيوز، هبطت طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة ماهان للطيران في كابول قبيل اندلاع الحرب.

وبعد إغلاق المجال الجوي الإيراني، بقيت الطائرة متوقفة في مطار كابول.

لاحقًا، عندما بدأت باكستان غاراتها الجوية على كابول في مارس خلال التوترات مع الحكومة التي يقودها طالبان على خلفية مزاعم بأن طالبان الأفغانية توفر ملاذًا آمنًا لجماعة "تحريك طالبان باكستان" الجهادية المسلحة، قررت سلطات الطيران المدني التابعة لطالبان نقل الطائرة إلى مطار هرات قرب الحدود الإيرانية لأسباب أمنية، لحمايتها من قصف محتمل لمطار كابول من قبل الطائرات الباكستانية.

ووفقًا لمسؤول الطيران، كانت هذه الطائرة الإيرانية الوحيدة المتبقية في أفغانستان.

ونفى المتحدث الرسمي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، وجود أي طائرات إيرانية في أفغانستان، مصرحًا لشبكة سي بي إس نيوز: "لا، هذا غير صحيح، وإيران ليست بحاجة إلى فعل ذلك".

وقد ازداد اعتماد باكستان على الصين في المساعدات العسكرية بشكل كبير خلال العقد الماضي.

وأظهرت دراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الصين زودت باكستان بنحو 80% من أسلحتها الرئيسية بين عامي 2020 و2024، كما تربط إسلام آباد علاقات اقتصادية وثيقة ببكين.

سعت إسلام آباد إلى التوفيق بين طرفي الأزمة، فقدّمت نفسها لواشنطن كوسيطٍ مُستقر، وتجنّبت في الوقت نفسه اتخاذ خطواتٍ قد تُنَفِّر طهران أو الصين، الداعم الدولي الأقوى لإيران.

وقد أشادت الصين، التي عززت تعاونها العسكري والاقتصادي مع كلٍّ من باكستان وإيران في السنوات الأخيرة، علنًا بدور باكستان في تسهيل التواصل غير المباشر بين طهران وواشنطن.