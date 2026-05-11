بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي للصحفيين أنه يملك "أفضل خطة على الإطلاق" لإنهاء الحرب مع إيران، منتقدًا بشدة المقترح الإيراني المضاد ووصفه بأنه "غير مقبول بتاتًا".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لدي خطة - كما تعلمون، إنها خطة بسيطة للغاية، لا أفهم لماذا لا تقولونها كما هي، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

وانتقد الرئيس ترامب بشدة العرض الإيراني الأخير - الذي وصفه بأنه "مقترح غبي" - قائلاً إن أي اتفاق بين البلدين سيُلزم إيران بالتعهد بالتوقف عن برنامجها النووي.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، في الحرب، يجب التغيير، يجب أن نكون مرنين، لدينا الكثير من الخطط، ولكن علينا تطبيق خطط مختلفة في أيام مختلفة".

وتابع: "لكن لدي خطة رائعة - لكن الخطة هي ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا. ولم يذكروا ذلك في رسالتهم".