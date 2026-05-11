احتياطيات النفط بـ40 تريليون دولار | ترامب : أدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين بأنه "يدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين" بعد اختطافه الرئيس نيكولاس مادورو.

كما أفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي قال لروبرتس إن "فنزويلا تحب ترامب"، قبل أن يشير إلى وجود احتياطيات نفطية في البلاد بقيمة 40 تريليون دولار.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اختُطف على يد القوات الأمريكية ونُقل إلى نيويورك، حيث يقبع حاليًا في السجن، خلال عملية عسكرية في يناير.

وتتولى ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس الفنزويلي قبل اختطاف مادورو، قيادة فنزويلا حاليًا.

عقب العملية العسكرية، نشر ترامب منشورًا ساخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه نفسه رئيسًا جديدًا لفنزويلا.

كما أعلن ترامب أنه سيبيع نفط فنزويلا، وأن العائدات ستكون تحت سيطرته الشخصية.

وتباهى قائلًا: "يسرني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، الخاضع للعقوبات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سيُباع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في هذه العائدات لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!".