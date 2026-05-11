40 ألف صاروخ يضرب إسرائيل .. تفاصيل جديدة بشأن تصدي القبة الحديدية لهجمات غزة ولبنان

قال يوفال شتاينيتز رئيس مجلس إداراة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، الشركة الإسرائيلية المصنعة لنظام القبة الحديدية، إن حركة حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان أطلقتا ما يُقدر بنحو 40 ألف صاروخ باتجاه إسرائيل أكتوبر 2023.

وزعم شتاينيتز، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، بأن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي حقق فعالية تقارب 99% في التصدي لصواريخ حماس وحزب الله، كما نجح في إسقاط معظم الصواريخ الإيرانية، وفقًا لرويترز.

وتابع: "اعترض نظام القبة الحديدية معظم هذه الصواريخ بنسب نجاح تقارب 100%، تصل إلى حوالي 98%، بل وحتى 99%، لذا فهو ليس مثاليًا، ولكنه يكاد يكون كذلك".

وأشار شتاينيتز إلى أن إيران أطلقت نحو 1500 صاروخ باليستي على إسرائيل خلال جولتين من القتال منذ عام 2024، ولم يتم اعتراض سوى "بضع عشرات" منها.