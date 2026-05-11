مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية يوم الاثنين عن وقوع إطلاق نار في مدينة نيس تسبب في مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بحي مولان.

إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية

تُجرى عملية أمنية في حي مولان بمدينة نيس وأفاد المدعي العام الفرنسي، داميان مارتينيلي، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار.

وأشار محافظ منطقة ألب ماريتيم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن عملية أمنية تُنفذها قوات الأمن والطوارئ جارية عقب إطلاق نار وطلب من السكان تجنب المنطقة وعدم عرقلة العمليات الجارية.

وأعرب عمدة نيس، إريك سيوتي، عن أسفه الشديد لسقوط عدد من القتلى والجرحى في "حادث إطلاق نار مروع آخر".

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكن أن تنتهي الحرب على تهريب المخدرات بهزيمة للجمهورية. وتتوقع نيس ردًا مناسبًا، لا سيما من حيث عدد الأفراد، وهو ما تفتقر إليه مدينتنا بشدة منذ سنوات".

كانت التوترات شديدة في نيس لعدة أيام، مع سلسلة من عمليات إطلاق النار والحوادث في عدة أجزاء من المدينة، والتي ارتبطت بتجارة المخدرات، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.