المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء

أنكر كول توماس المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي في حفل أقيم بواشنطن جميع التهم الموجهة إليه.

لم يتحدث كول توماس ألين في المحكمة يوم الاثنين، حيث قدم محاميه دفوعه نيابةً عنه.

تشمل التهم الموجهة إليه محاولة اغتيال الرئيس، والاعتداء على موظف فيدرالي، وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية.

اتهم المدعون ألين بإطلاق النار من بندقية صيد على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية، واقتحام نقطة تفتيش أمنية في هجوم فاشل خلال حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، حيث كان ترامب قد اجتمع مع أكثر من 2500 صحفي من واشنطن.