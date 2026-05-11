من سنغافورة إلى بروكسل.. أنظار القادة تتجه صوب بكين ترقباً لقمة "ترامب-تشي"

تتسلط أضواء الدبلوماسية العالمية هذا الأسبوع على العاصمة الصينية بكين، حيث يترقب القادة من سنغافورة شرقاً إلى بروكسل غرباً نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، والمقرر عقدها يومي 14 و15 مايو الجاري.

وبحسب شبكة " سي ان بي سي " الامريكية ...تأتي هذه القمة في توقيت بالغ الحساسية، وسط ملفات مشتعلة تتجاوز حدود الخلاف الثنائي، لتمس أمن الطاقة العالمي، واستقرار التجارة الدولية، والتوازنات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا.

يرى مراقبون أن القمة لن تكتفي بملف "الحرب التجارية" التقليدي، بل ستمتد لتشمل قضايا جيوسياسية كبرى، كما تجري نقاشات حول إنشاء آلية مؤسسية جديدة تهدف لتسهيل شراء السلع الأمريكية (مثل الصويا ولحوم الأبقار وطائرات بوينغ)، مقابل تخفيف القيود التقنية، وهو ما يثير حفيظة المنافسين في أوروبا.

و تظل تايوان "الخط الأحمر" الثابت لبكين، حيث تراقب دول جنوب شرق آسيا أي تغيير في لغة واشنطن تجاه هذا الملف الذي يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

يجمع المحللون على أن الهدف الواقعي لهذه القمة ليس "حل" التنافس بين القوتين العظميين، بل وضع "قواعد اشتباك" تمنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية أو انهيار اقتصادي شامل.

وبينما يستعد الرئيسان للمصافحة في بكين، يدرك العالم أن القرارات التي ستصدر خلف الأبواب المغلقة في اليومين القادمين سترسم ملامح النظام الدولي لسنوات طويلة قادمة.