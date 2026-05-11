مصر: القارة الأفريقية تعرضت لظلم تاريخي بحرمانها من التمثيل الدائم بمجلس الأمن

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن، وذلك بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة الفرنسية الأفريقية المنعقدة في نيروبي، بحضور وزير خارجية فرنسا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وألقى الوزير عبد العاطي كلمة مصر خلال الاجتماع، حيث أكد موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، باعتبارها أولوية أفريقية مُلحة لتصحيح هيكل الحوكمة الدولية، بما يعكس بصورة أكثر عدالة التوازنات السياسية الدولية المعاصرة، مشدداً على تمسك مصر الكامل بتوافق أزولويني وإعلان سرت، مؤكدًا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن.

كما أشاد وزير الخارجية بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة العشرة الأفريقية C10، لا سيما الجهود التي تبذلها سيراليون بصفتها رئيسًا للجنة، من أجل الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي والدفاع عن المصالح الأفريقية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن، مشددًا على أن عملية الإصلاح يجب أن تفضي إلى حصول أفريقيا على تمثيل دائم وعادل داخل مجلس الأمن، بما يشمل جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للأعضاء الدائمين، بما في ذلك حق النقض (الفيتو).