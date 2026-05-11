الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي

هاجر رزق

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أمس الأحد ١٠ مايو.

تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا، حيث أكد الوزيران الحرص المتبادل على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

كما تطرق الاتصال للجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التاكيد في هذا السياق على الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات، مع التشديد على أن الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار يمثل السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

وأعرب الجانبان عن التطلع لتبني كافة الأطراف لمواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة، والاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات، مع التأكيد على أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.

