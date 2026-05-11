الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إصابة أمريكيين اثنين تواجدا على متن سفينة "إم في هونديوس" بفيروس هانتا

محمد على

استمرت عملية إعادة ركاب السفينة السياحية ، التي كانت مركزا لتفشي فيروس هانتا القاتل، إلى أوطانهم حتى يوم الاثنين، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن نتيجة اختبار أمريكيين اثنين للفيروس جاءت إيجابية.

وتوفي ثلاثة ركاب من سفينة إم في هونديوس - زوجان هولنديان وامرأة ألمانية - بينما أصيب آخرون بمرض نادر ينتشر عادة بين القوارض.

ولا توجد لقاحات أو علاجات محددة لفيروس هانتا، وهو فيروس متوطن في الأرجنتين، حيث غادرت السفينة في أبريل.

لكن مسؤولي الصحة أصروا على أن الخطر على الصحة العامة العالمية منخفض ، وقللوا من شأن المقارنات مع جائحة كوفيد-19.

وأعلنت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا في تينيريفي، بجزر الكناري الإسبانية، أن العملية أسفرت عن إجلاء 94 شخصاً من 19 جنسية مختلفة يوم الأحد.

وقال مسؤولون إسبان ، إن عملية إجلاء معظم ركاب وطاقم السفينة البالغ عددهم حوالي 150 شخصاً، والذين ينتمون إلى 23 جنسية، ستستمر حتى رحلات العودة النهائية إلى أستراليا وهولندا بعد ظهر يوم الاثنين.

وستتزود السفينة بالوقود في الصباح ومن المتوقع أن تغادر إلى هولندا وعلى متنها حوالي 30 من أفراد الطاقم في الساعة 7:00 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

جميع الركاب لم تظهر عليهم أي أعراض 

 

صرحت جارسيا للصحفيين قبل بدء العملية بوقت قصير أن جميع الركاب لم تظهر عليهم أي أعراض وخضعوا لتقييم طبي نهائي.

لكن أحد الأشخاص الخمسة الذين تم إعادتهم جواً إلى فرنسا كان يعاني من أعراض فيروس هانتا، كما كتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على موقع X، قائلاً إن جميع هؤلاء الذين تم إجلاؤهم "وضعوا على الفور في عزلة صارمة حتى إشعار آخر".

وقالت السلطات الصحية الأمريكية إن أحد الركاب الأمريكيين "أظهرت نتيجة إيجابية طفيفة في اختبار PCR" للفيروس، وأن راكباً آخر "يعاني من أعراض خفيفة".

وصلت طائرة إلى هولندا وعلى متنها عشرات الأشخاص، من بينهم مواطنون بلجيكيون ويونانيون وألمان وجواتيماليون وأرجنتينيون، بينما غادرت أيضاً رحلات جوية لمواطنين كنديين وأتراك وبريطانيين وأيرلنديين وأمريكيين.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

