مسؤول أمريكي: ترامب تحدث كثيرا مع رئيس الصين حول دعمه لإيران وروسيا

وفق ما ذكرت وكالات الصحافة الدولية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله بحدوث مكالمات تليفونية بين الرئيسيين الأمريكي والصيني.

وذكر المسئول أن ترامب تحدث مرات عدة مع نظيره الصيني بشأن دعم بيجين المالي لإيران وروسيا.



وقال البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء لعقد اجتماع لمدة يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينج لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية على أساس مبدأ "المعاملة بالمثل والإنصاف" لتحسين حياة الأمريكيين.

بعد أسابيع من الاستعدادات للقمة ذات المخاطر العالية، حددت إدارة ترامب، لأول مرة، بعضاً من جدول أعمالها والمواضيع الرئيسية التي سيناقشها الرئيسان، والتي تشمل التجارة والذكاء الاصطناعي وإيران وتايوان.

