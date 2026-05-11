الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس وزراء الهند يدعو للعمل عن بعد وترشيد استهلاك الوقود

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
هاجر رزق

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أنه من الضروري إعادة فرض القيود التي اعتمدت خلال جائحة كورونا في ظل شح الوقود على خلفية أزمة الشرق الأوسط.

وقال مودي في تصريح ألقاه في حيدر آباد: "خلال فترة كورونا، اعتدنا العمل من المنزل، وعقد الاجتماعات الافتراضية ومؤتمرات الفيديو. مقتضيات الوقت تدعونا للعودة إلى هذه الأساليب".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد استهلاك العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

كما دعا مودي المواطنين إلى إعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية.

وأشار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى أن "ثقافة إقامة حفلات الزفاف والسفر وقضاء العطلات في الخارج باتت منتشرة على نطاق واسع بين الطبقة المتوسطة. وعلينا أن نقرر، خلال هذه الأزمة، تأجيل السفر إلى الخارج لمدة عام على الأقل".

كما حثّ مودي المواطنين على الامتناع عن شراء الذهب خلال العطلات لمدة عام واستخدام وسائل النقل العامة بدلاً من الخاصة، مؤكداً أن ذلك سيُخفّض استهلاك الوقود والاعتماد على العملات الأجنبية، مضيفاً أن مصلحة الوطن هي الأساس في مواجهة أزمة غرب آسيا.

ناريندرا مودي جائحة كورونا الوقود حيدر آباد العملات الأجنبية الطاقة

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

