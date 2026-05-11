بدءاً من اليوم.. روسيا والسعودية تفتحان الأبواب للسياح دون تأشيرات

دخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول السياحية بين روسيا والسعودية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة السفر والتبادل السياحي بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يسمح للسياح الروس بدخول الأراضي السعودية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال عام واحد، دون الحاجة إلى تأشيرة سياحية، مع استمرار حظر العمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة بموجب هذا الإعفاء.

كما تنص الاتفاقية على تطبيق الامتيازات نفسها على المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة روسيا، بما يعزز التنقل السياحي والتجاري بين الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”.

وأكدت السلطات أن الزيارات غير السياحية، بما في ذلك أداء مناسك الحج أو العمرة، ستظل خاضعة لإجراءات التأشيرات المعتادة.

وتعكس الاتفاقية تنامياً ملحوظاً في حركة السفر بين البلدين، إذ أظهرت بيانات وزارة الخارجية الروسية ارتفاع عدد الزوار السعوديين إلى روسيا بنسبة 35% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 60 ألف زائر، فيما ارتفع عدد السياح الروس إلى السعودية بنسبة 42% متجاوزاً 50 ألف سائح خلال الفترة نفسها.

وكان البلدان قد وقعا اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات في العاصمة السعودية الرياض في الأول من ديسمبر 2025.

