قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
عمرو أديب: الرئيس الفرنسي كان بيجري في الإسكندرية وسط الناس.. واتقال إنه أكل فول وطعمية
مصادر: الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية.. وطهران ترفض تفكيك منشآتها النووية
سيارات الحكومة ستكون كهربائية بدلا من البنزين.. المستشار محمد الحمصاني يكشف التفاصيل
عمرو أديب: العراق كان يمثل كابوسا حقيقيا لإسرائيل خلال مرحلة من تاريخه
5 سيارات صينية موديل 2026.. أسعار تحت المليون
قبل التأمين على السيارة.. 7 نقاط تحسم أفضل شركة بالنسبة لك
سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن
عمرو أديب: وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل دولة عربية أمر غير مسبوق
الكلاسيكو.. برشلونة يتقدم بثنائية على ريال مدريد في الشوط الأول
مساعد وزير الخارجية الأسبق: شراكة مصر وفرنسا نموذج للتعاون السياسي والثقافي في أفريقيا
محمد حجازي: مصر تتحرك بحسم لحماية أمنها المائي وحدودها الجنوبية من التهديدات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موانئ السعودية تسجل 508 آلاف حاوية قياسية في أبريل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الأحد، أن موانئ المملكة قامت بمناولة نحو 508.8 ألف حاوية قياسية خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

فقد سجلت الموانئ السعودية خلال الشهر الماضي تراجعا في أداء مناولة الحاويات مقارنة بالعام السابق، إذ تجاوز عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الفترة نفسها من العام الماضي 625 ألف حاوية.


 

كما انخفض إجمالي الحاويات الواردة بنسبة 9.96% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 233.6 ألف حاوية، في حين تراجع إجمالي الحاويات الصادرة بنسبة 37.9% مسجلا حوالي 145.2 ألف حاوية قياسية.


 

وبحسب البيانات، تعاملت الموانئ السعودية مع أكثر من 14.5 مليون طن من البضائع خلال الشهر الماضي، بانخفاض يقارب 34.6% مقارنة بالعام السابق الذي تجاوز فيه حجم المناولة 22 مليون طن.


 

كما استقبلت الموانئ نحو 70.8 ألف راكب، بانخفاض سنوي قدره 34.27%، في حين تراجع عدد السفن بنسبة 14% ليصل إلى 1192 سفينة.


 

وفي المقابل، ارتفع عدد رؤوس الماشية المستقبلة عبر الموانئ السعودية إلى 830.7 ألف رأس، بزيادة بلغت 21.8% على أساس سنوي.


 

أما توزيع البضائع، فقد بلغ إجمالي البضائع العامة 514.24 ألف طن، والبضائع السائبة السائلة 23.4 مليون طن، والبضائع السائبة الصلبة 2.8 مليون طن.


 

وكانت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة قد سجلت في مارس الماضي نموا بنسبة 6.66% لتتجاوز 148 ألف حاوية قياسية.

الهيئة العامة للموانئ السعودية حاوية موانئ المملكة السعودية حجم المناولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة تُسفر عن تحرير 46 محضرًا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة MAERSK ENSHI

قافلة طبيه

تقديم 659 خدمة طبية وعلاجية لـ 261 مواطن بالقافلة الاستثنائية بدمياط

بالصور

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد