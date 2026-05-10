موانئ السعودية تسجل 508 آلاف حاوية قياسية في أبريل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الأحد، أن موانئ المملكة قامت بمناولة نحو 508.8 ألف حاوية قياسية خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

فقد سجلت الموانئ السعودية خلال الشهر الماضي تراجعا في أداء مناولة الحاويات مقارنة بالعام السابق، إذ تجاوز عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الفترة نفسها من العام الماضي 625 ألف حاوية.





كما انخفض إجمالي الحاويات الواردة بنسبة 9.96% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 233.6 ألف حاوية، في حين تراجع إجمالي الحاويات الصادرة بنسبة 37.9% مسجلا حوالي 145.2 ألف حاوية قياسية.





وبحسب البيانات، تعاملت الموانئ السعودية مع أكثر من 14.5 مليون طن من البضائع خلال الشهر الماضي، بانخفاض يقارب 34.6% مقارنة بالعام السابق الذي تجاوز فيه حجم المناولة 22 مليون طن.





كما استقبلت الموانئ نحو 70.8 ألف راكب، بانخفاض سنوي قدره 34.27%، في حين تراجع عدد السفن بنسبة 14% ليصل إلى 1192 سفينة.





وفي المقابل، ارتفع عدد رؤوس الماشية المستقبلة عبر الموانئ السعودية إلى 830.7 ألف رأس، بزيادة بلغت 21.8% على أساس سنوي.





أما توزيع البضائع، فقد بلغ إجمالي البضائع العامة 514.24 ألف طن، والبضائع السائبة السائلة 23.4 مليون طن، والبضائع السائبة الصلبة 2.8 مليون طن.





وكانت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة قد سجلت في مارس الماضي نموا بنسبة 6.66% لتتجاوز 148 ألف حاوية قياسية.