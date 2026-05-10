مصدر إيراني يكشف تفاصيل رد طهران على المقترحات الأمريكية

أكد مصدر إيراني مسؤول أن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وايجابية ، مشيرا إلى أنه ركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان وتسوية الخلافات مع واشنطن.

وقال المصدر الإيراني في تصريحات إعلامية : ردنا يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع كامل للعقوبات.

وأضاف قائلا : ردنا يركز على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع كافة أشكال العقوبات.كما يستند لمصالح البلاد العليا ومخرجات مشاوراتنا مع دول المنطقة.

وبيّن المصدر الإيراني أن تعامل واشنطن مع رد طهران بإيجابية سيدفع بالمفاوضات قدما وبشكل سريع ، مضيفا “ الخيار الآن بيد واشنطن والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما”.

