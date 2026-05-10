ترامب يهدد باستئناف الهجمات على إيران لأسبوعين إضافيين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات العسكرية على إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن القوات الأمريكية حققت نحو 70% من أهدافها المحددة مسبقا.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد: "يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين ونضرب كل هدف من الأهداف المحددة".

وأضاف: "لدينا أهداف معينة كنا نسعى لتحقيقها في إيران وربما نكون قد أنجزنا نحو 70% منها.. لدينا أهداف أخرى لا يزال من الوارد جدا أن نقوم باستهدافها".

وقال ترامب: "إيران هُزمت لكن هذا لا يعني القضاء عليها تماما". وتأتي هذه التصريحات بعد أن كان قد صرح في وقت سابق بأن الجيش الإيراني "تم تدميره بالكامل".

و أضاف ترامب: "حتى لو لم نضرب الأهداف المتبقية في إيران فسيتطلب الأمر منها سنوات عديدة لإعادة البناء".

ووفقا لتقديرات سابقة للرئيس الأمريكي، فإن إعادة إعمار إيران بعد الحرب قد تستغرق ما بين 15 إلى 20 عاما.

وتابع ترامب: "لو حصلت إيران على سلاح نووي لكانت استخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط".