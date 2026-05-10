التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في منطقة بانو الباكستانية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقطة للشرطة في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي جمهورية باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الأمن.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية- عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب والعنف.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض للإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما.