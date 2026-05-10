وزير الدفاع اللاتفي يعلن استقالته من منصبه بسبب أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز بأن ​وزير الدفاع ‌اللاتفي أندريس سبرودس تقدم ​اليوم "الأحد" بإستقالته من منصبه​.

جاء ذلك في أعقاب قصف ⁠طائرتان ​مسيرتان أوكرانيتان ​يوم الخميس منشآت لتخزين النفط.

كانت ​رئيسة ​وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا ‌طالبت الوزير اللاتفي باستقالته ⁠في وقت سابق من ​اليوم.

وقالت سيلينا ​: ⁠إن أنظمة مكافحة ​الطائرات ​المسيرة ⁠لم تفعل بالسرعة الكافية.

وكان جيش لاتفيا صباح الخميس قد ذكر إن طائرتين مسيرتين دخلتا أراضي البلاد، من الأراضي الروسية وتحطمتا.

وأشار وزير الدفاع اللاتفي آندريس سبرودس لهيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية (إل.إس.إم) إن أوكرانيا هي التي أطلقت المسيرتين على الأرجح ضد أهداف في روسيا.

وبيّن أنه تم استدعاء طائرات عسكرية تابعة لبعثة الشرطة الجوية لقوات الحلف متعددة جنسيات في منطقة البلطيق إلى الموقع.

وأفادت الشرطة ورجال إطفاء بأن أضرارا لحقت صباح الخميس بأربعة خزانات نفط فارغة في منشأة تخزين في ريزكني على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وعثر في الموقع على حطام يحتمل أن يكون لطائرة مسيرة تحطمت.