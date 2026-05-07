الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما نحو العاصمة، مؤكداً أن فرق الطوارئ باشرت العمل في موقع سقوط الحطام.

وقال سوبيانين، عبر منشور على قناته في منصة “ماكس”، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية اعترضت المسيرتين بنجاح، دون الكشف عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، بأن قواتها الجوية والدفاعية دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 قنبلة موجهة، إضافة إلى 605 طائرات مسيرة أوكرانية، في إطار المواجهات المستمرة بين الجانبين.

كما أصدرت الوزارة بياناً رسمياً حذرت فيه من أي محاولات أوكرانية لاستهداف موسكو خلال احتفالات “يوم النصر”، الذي يحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. وأكدت أن القوات الروسية ستتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية العاصمة خلال المناسبة.

وشدد البيان على أن موسكو سترد “بقوة” على أي هجوم محتمل يستهدف العاصمة، ملوحة بإمكانية تنفيذ ضربات صاروخية واسعة ضد وسط كييف في حال تعرضت موسكو لأي استهداف مباشر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه الجانب الأوكراني وقفاً أحادياً لإطلاق النار اعتباراً من السادس من مايو، وذلك رداً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار هدنة مؤقتة يومي 8 و9 مايو تزامناً مع احتفالات “الحرب الوطنية العظمى”، وهو المصطلح الذي تستخدمه روسيا للإشارة إلى مشاركتها في الحرب العالمية الثانية.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواصلاً عبر الهجمات الجوية والطائرات المسيرة، في ظل استمرار المواجهات العسكرية والتوتر السياسي بين موسكو وكييف، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق النزاع خلال الفترة المقبلة.