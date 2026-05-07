قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
الإخوان والقاعدة وداعش.. واشنطن تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب
أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة
فرج عامر: لو الدوري مش للأهلي أتمناه للزمالك وليس بيراميدز
استقرار نسبي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 مايو 2026
ظاهرة جوية وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الحماية المدنية تخمد نيران حريق هائل بمصنع قطن في الغربية.. صور
دعاء الرزق في جوف الليل قبل الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة لتيسير حياتك
مسؤولون أمريكيون: نتوقع رد إيران في غضون 48 ساعة
القضية الأكثر جدلا.. روسيا ترفع السرية عن وثائق متعلقة بانتحا ر هتلر
أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
القسم الخارجي

صعّدت كوريا الشمالية من لهجتها تجاه المجتمع الدولي، بإعلانها أنها “غير ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية”، في موقف يعكس تمسك بيونغ يانغ ببرنامجها النووي ورفضها المتواصل للضغوط الغربية المطالبة بنزع سلاحها النووي. 

وجاء التصريح خلال أعمال المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم سونغ، المندوب الدائم لبيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة، قوله إن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية “تلوّث أجواء المؤتمر” عبر إثارة ملف الأسلحة النووية الكورية الشمالية، مؤكداً أن وضع بلاده كدولة تمتلك السلاح النووي “لن يتغير مهما كانت الضغوط أو التصريحات الدولية”.

واتهم المسؤول الكوري الشمالي واشنطن بازدواجية المعايير فيما يتعلق بملف نزع السلاح النووي، معتبراً أن الولايات المتحدة نفسها تواصل تعزيز مظلتها النووية وتوسيع تعاونها العسكري مع حلفائها في آسيا، لا سيما كوريا الجنوبية واليابان. 

كما أشار إلى أن نقل التكنولوجيا الخاصة بالغواصات النووية إلى بعض الدول يمثل انتهاكاً لروح معاهدة عدم الانتشار النووي.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، حيث كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي تعتبره بيونغ يانغ تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

 كما تواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها الصاروخية والنووية، مؤكدة أنها تمثل “وسيلة ردع دفاعية” ضد ما تصفه بالسياسات العدائية الأمريكية.

وتاريخياً، كانت كوريا الشمالية قد أعلنت انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2003، لتصبح الدولة الوحيدة التي تنسحب رسمياً من المعاهدة الدولية. ومنذ ذلك الحين، أجرت عدة تجارب نووية وصاروخية أثارت إدانات واسعة وعقوبات دولية متكررة من مجلس الأمن.

كوريا الشمالية الأسلحة النووية كيم سونغ بيونغ يانغ الأمم المتحدة الولايات المتحدة ملف الأسلحة النووية السلاح النووي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

وزير الصحة

مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

ترشيحاتنا

الزمالك

أمير هشام يكشف عدم صرف رواتب موظفي الزمالك خلال الشهرين الماضيين

زيزو

أحمد فوزي: صفقة انتقال زيزو للأهلي "كيدية".. والمدرب المحلي لا يصلح للأحمر

ممدوح عباس

أمير هشام: ممدوح عباس رصد مكافآت كبيرة للاعبي الزمالك

بالصور

أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

فورد فوكس
فورد فوكس
فورد فوكس

ليس مجرد إرهاق.. 8 علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

علامات صامتة لمرض السكري عند النساء
علامات صامتة لمرض السكري عند النساء
علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

جيلي جالاكسي
جيلي جالاكسي
جيلي جالاكسي

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد