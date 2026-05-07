مسؤولون أمريكيون: نتوقع رد إيران في غضون 48 ساعة

أفادت وسائل إعلام، نقلًا عن مسؤولين أميركيين لموقع اكسيوس، أن واشنطن تتوقع تلقي رد من إيران خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، في إطار التطورات المرتبطة بالاتصالات والملفات السياسية الراهنة بين الجانبين.



وبحسب ما أوردته قناة العربية ضمن نشرتها العاجلة، فإن هذه التقديرات الأميركية تأتي في سياق متابعة مستمرة للمواقف الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرد المتوقع أو طبيعته.



ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانب الإيراني تؤكد أو تنفي هذه التقديرات، فيما تواصل الأطراف المعنية مراقبة مسار التطورات الدبلوماسية في المنطقة.



ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الإيرانية حالة من الترقب، وسط اتصالات غير مباشرة تتعلق بعدة ملفات إقليمية ودولية، ما يجعل أي رد محتمل خلال الساعات المقبلة محل اهتمام سياسي وإعلامي واسع.