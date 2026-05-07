صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة كريات شمونة الواقعة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار حالة التأهب الأمني التي تشهدها المناطق الحدودية مع لبنان.



وذكرت مصادر إسرائيلية، من بينها تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية، أن تفعيل صفارات الإنذار جاء عقب الاشتباه في إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة باتجاه المنطقة، ما دفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق التحذيرات للسكان في كريات شمونة ومحيطها.



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث سبق أن أعلنت تقارير عسكرية إسرائيلية خلال فترات سابقة رصد عمليات إطلاق صواريخ أو مسيّرات من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأعلى، ما يؤدي بشكل متكرر إلى تفعيل أنظمة الإنذار في المستوطنات الحدودية.



ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية من الجيش الإسرائيلي حول طبيعة التهديد أو حجم الخسائر المحتملة، فيما تستمر حالة الاستنفار في المنطقة الشمالية وسط ترقب لأي تطورات ميدانية جديدة.