سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

شهدت القاعة الشرقية في البيت الأبيض لحظة لافتة خلال فعالية رسمية خُصصت لتكريم أمهات الجنود، حين أثارت السيدة الأولى ميلانيا ترامب تفاعلاً غير متوقع من الحضور، بعدما وصفت زوجها الرئيس دونالد ترامب بأنه يتمتع بـ“تعاطف يتجاوز دوره كقائد عام”، وهي العبارة التي قوبلت بموجة من الضحك داخل القاعة، في مشهد أضفى طابعًا مختلفًا على المناسبة.

الفعالية، التي نُظمت الأربعاء، جاءت في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أضفى على كلمات السيدة الأولى أبعادًا سياسية غير مباشرة، رغم الطابع الإنساني للحدث.

ووفق ما أوردته CNN، ركزت ميلانيا في كلمتها على الإشادة بتضحيات العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم، مؤكدة أن هذا اليوم يهدف إلى وضع الأمهات في موقع التقدير والاعتراف بما يتحملنه من أعباء خلال فترات النزاع.

واستعادت السيدة الأولى تجربة شخصية مؤثرة، مشيرة إلى حضورها مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين في مارس الماضي، وهو ما عكست من خلاله إدراكها لثقل المرحلة التي تمر بها البلاد.

كما شددت على أن الولايات المتحدة تعيش “فترة صراع”، دون الخوض في تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في إشارة ضمنية إلى التصعيد المستمر في المنطقة.

وفي سياق حديثها عن الرئيس، حاولت ميلانيا تقديم صورة أكثر إنسانية لشخصية ترامب، مؤكدة أن كثيرين يرونه قائدًا عسكريًا حازمًا، إلا أن لديه جانبًا عاطفيًا يتجاوز الصورة النمطية. غير أن هذه الإشادة أثارت رد فعل ساخرًا بين بعض الحاضرين، ما فتح بابًا للتأويل حول الفجوة بين الخطاب الرسمي والانطباعات العامة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، إلى جانب وزيرة التعليم ليندا مكمان، في دلالة على حرص الإدارة الأمريكية على إظهار الدعم للمؤسسة العسكرية وأسرها في هذه المرحلة الدقيقة.

وتزامنت المناسبة مع تحذيرات أطلقها ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي، لوّح فيها بإمكانية تصعيد العمليات العسكرية في حال تعثر المسار الدبلوماسي مع طهران، ما أضفى مزيدًا من التوتر على المشهد العام.

كما تضمنت الفعالية مداخلات إنسانية، بينها كلمة ألقتها والدة أحد الجنود الذين تعرضوا لهجوم سابق، في محاولة لتسليط الضوء على قصص الصمود الفردية.

في المحصلة، عكست هذه المناسبة تداخل البعد الإنساني مع السياق السياسي والعسكري، حيث أثارت تصريحات ميلانيا جدلًا حول مفهوم “التعاطف” في القيادة، ومدى تأثير الخطاب العاطفي في إعادة تشكيل الصورة الذهنية لقيادة تواجه تحديات معقدة داخليًا وخارجيًا.