قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلى وسبح قبل الغيبوبة.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا

ميلوني
ميلوني
القسم الخارجي

ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على موجة من الصور المزيفة المنسوبة إليها، والتي جرى تداولها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بأسلوب أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإيطالية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية، علّقت ميلوني على إحدى هذه الصور قائلة إن عددًا من الصور المفبركة التي انتشرت مؤخرًا تم تقديمها على أنها حقيقية من قبل بعض المعارضين، مشيرة بسخرية إلى أن الجهة التي أنشأتها “نجحت على الأقل في تحسين مظهرها”. 

لكنها شددت في الوقت ذاته على خطورة هذه الممارسات، معتبرة أن استخدامها بات يتجاوز حدود النقد السياسي إلى فبركة الأكاذيب وترويجها.

وأوضحت أن القضية لا تتعلق بها شخصيًا فقط، بل تمتد إلى مخاطر أوسع تهدد الجميع، مؤكدة أن تقنيات “التزييف العميق” تمثل أداة خطيرة قادرة على خداع الجمهور والتلاعب بالحقائق والإضرار بالأفراد. وأضافت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة مثل هذه الحملات، إلا أن هناك كثيرين قد لا يمتلكون الوسائل أو القدرة على التصدي لمثل هذه الهجمات الرقمية.

وقد أثار نشرها للصورة ردود فعل متباينة، حيث عبّر بعض المتابعين عن استيائهم من أسلوب التعامل مع القضية، فيما رأى آخرون أن الخطوة سلطت الضوء على خطر متزايد يستدعي تنظيمًا ورقابة أكبر على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء العام.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد عالمي للقلق من إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التضليل الإعلامي، خاصة مع تزايد انتشار المحتوى المفبرك الذي يصعب التمييز بينه وبين الحقيقة.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الذكاء الاصطناعي الأوساط الإيطالية ميلوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا

تنسيق مصري إماراتي بمنتدى إسطنبول لتوحيد الرؤى قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

سفارة كوريا

سفارة جمهورية كوريا في مصر تأسر الحواس المصرية بفعاليات K-Food

مونوريل شرق النيل

إقبال كبير من المواطنين على مونوريل شرق النيل تزامنا مع تشغيل مرحلته الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد