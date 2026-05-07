تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا

ردّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على موجة من الصور المزيفة المنسوبة إليها، والتي جرى تداولها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بأسلوب أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإيطالية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية، علّقت ميلوني على إحدى هذه الصور قائلة إن عددًا من الصور المفبركة التي انتشرت مؤخرًا تم تقديمها على أنها حقيقية من قبل بعض المعارضين، مشيرة بسخرية إلى أن الجهة التي أنشأتها “نجحت على الأقل في تحسين مظهرها”.

لكنها شددت في الوقت ذاته على خطورة هذه الممارسات، معتبرة أن استخدامها بات يتجاوز حدود النقد السياسي إلى فبركة الأكاذيب وترويجها.

وأوضحت أن القضية لا تتعلق بها شخصيًا فقط، بل تمتد إلى مخاطر أوسع تهدد الجميع، مؤكدة أن تقنيات “التزييف العميق” تمثل أداة خطيرة قادرة على خداع الجمهور والتلاعب بالحقائق والإضرار بالأفراد. وأضافت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة مثل هذه الحملات، إلا أن هناك كثيرين قد لا يمتلكون الوسائل أو القدرة على التصدي لمثل هذه الهجمات الرقمية.

وقد أثار نشرها للصورة ردود فعل متباينة، حيث عبّر بعض المتابعين عن استيائهم من أسلوب التعامل مع القضية، فيما رأى آخرون أن الخطوة سلطت الضوء على خطر متزايد يستدعي تنظيمًا ورقابة أكبر على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء العام.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد عالمي للقلق من إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التضليل الإعلامي، خاصة مع تزايد انتشار المحتوى المفبرك الذي يصعب التمييز بينه وبين الحقيقة.