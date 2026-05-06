مقـ.تل قيادي بارز في قوات درع السودان

أفادت وسائل إعلام سودانية أن عزام كيكل شقيق أبوعاقلة كيكل قائد "قوات درع السودان"، قتل مع عدد من أفراد أسرته إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منزله في قرية الكاهلي زيدان شرق ولاية الجزيرة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن القيادي بـ"قوات درع السودان" المتحالفة مع الجيش السوداني الرائد عزام كيكل شقيق قائد القوات أبو عاقلة كيكل، قتل برفقة زوجته وبناته وزوجة شقيقه أبو عبيدة ونجل أخيه محمد صديق كيكل.





وأفادت مصادر محلية لـ"سودان تربيون" بأن طائرة مسيرة حلقت في سماء قرية الكاهلي زيدان شرقي ولاية الجزيرة، قبل أن تطلق عدة صواريخ على منازل أسرة كيكل.





ويعد الرائد عزام من أبرز الشخصيات القيادية في "قوات درع السودان"، وبمثابة الرجل الثاني في التسلسل الهرمي العسكري.





ويرجّح أن المستهدف بالغارة هو القائد أبو عاقلة كيكل الذي نجا من عدة محاولات اغتيال آخرها هجوم بطائرة مسيرة استهدف موكبه خلال المعارك العنيفة التي دارت في إقليم شمال كردفان في نوفمبر 2025، وأصيب خلالها بجروح طفيفة.





من جهته، ذكر "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان" في بيان على منصة "فيسبوك"، إن الهجوم على بلدة الكاهلي زيدان أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم زوجتا عزام وشقيقه وأطفالهم الخمسة، كما أوقع إصابات بجروح متفاوتة.