مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تجدد التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية من نيويورك، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن؛ قدمت خلالها وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، عرضًا بشأن تطورات الأوضاع، مع التركيز على الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الماضي.

وكانت الإمارات قد حمّلت إيران مسؤولية تلك الهجمات، فيما نفت طهران أي تورط لها.

وأشار دوجاريك" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان، منذ اندلاع الأزمة في 28 فبراير، جميع الهجمات غير القانونية في الشرق الأوسط وخارجه، مشددًا على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وحماية المدنيين والبنية التحتية..موضحا أن القرار الذي تم اعتماده في مارس الماضي، جاء في أعقاب هجمات إيرانية استهدفت عدة دول مجاورة.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام، جان أرنو، يواصل مشاوراته الدبلوماسية في المنطقة، وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي اليوم.

وأكد دوجاريك" أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعه بناءً على طلب البحرين، في أعقاب الهجمات التي طالت منشأة نفطية في الفجيرة؛ وأسفرت عن أضرار وإصابات بين المدنيين.