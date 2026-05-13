ثلاث مباريات ودية للمغرب استعدادا لكأس العالم

أكد المنتخب المغربي أنه سيخوض ثلاث مباريات ودية قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، مما يمنح مدربه الجديد المزيد من الوقت للعب مع فريقه.

منتخب المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر قبل 4 سنوات، عيَّن محمد وهبي مدربًا في مارس بعد استقالة وليد الركراكي.

لم يَخُض محمد وهبي سوى مباراتين منذ توليه المسؤولية، تعادل مع الإكوادور وفاز على باراجواي بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب.

مباريات ودية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الفريق سيلعب ضد بوروندي في 26 مايو خلف أبواب مغلقة في مركز التدريب الخاص بهم في سلا، قبل مباراة ضد مدغشقر في 2 يونيو في الرباط، حيث سيتمكن المشجعون من توديع الفريق.

وبمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة- حيث سيكون معسكرهم الأساسي في باسكنج ريدج، نيو جيرسي- سيختتم المغاربة استعداداتهم بمباراة ضد النرويج في 7 يونيو في نيويورك.

وذكرت التقارير أن المغرب من المتوقع أن يبدأ الاستعدادات في 22 مايو، لكنه يخطط فقط للاستقرار على تشكيلته بعد أسبوع.

بعد أن وقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة في كأس العالم، سيواجه البرازيل في 13 يونيو في نيويورك، واسكتلندا في 19 يونيو في بوسطن، وهايتي في 24 يونيو في أتلانتا.