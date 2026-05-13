القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتونس اليوم في كأس أمم أفريقيا للناشئين

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والأفريقية مساء اليوم الأربعاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب المغرب تحت 17 عامًا ونظيره منتخب تونس تحت 17 عامًا، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، في نسخة تحظى بأهمية كبيرة كونها مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

يدخل المنتخبان اللقاء بحثًا عن انطلاقة قوية تمنح أحدهما أفضلية مبكرة في سباق التأهل، خاصة أن المجموعة الأولى تضم أيضًا منتخبي مصر وإثيوبيا تحت 17 عامًا، ما يزيد من قوة المنافسة على بطاقتي العبور إلى الدور ربع النهائي.

وتُقام البطولة بنظام أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بجانب ضمان التأهل إلى كأس العالم للناشئين، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث مواجهات فاصلة لحسم المقاعد المتبقية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وتونس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس.

وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5"، بالإضافة إلى قناة "Arryadia TNT" المغربية، كما تُبث أيضًا عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على منصة يوتيوب.