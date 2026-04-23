المغرب يلغي وديته أمام السلفادور في أمريكا.. ويقترح نقلها إلى الرباط

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع منتخب المغرب بنظيره منتخب السلفادور في الولايات المتحدة، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادا لنهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وجاء القرار في ظل معطيات فنية وتنظيمية معقدة، أبرزها غياب عدد من اللاعبين الدوليين بسبب التزاماتهم مع أنديتهم في المسابقات القارية، إلى جانب تعرض بعض العناصر للإصابات، ما صعّب من مهمة الجهاز الفني في تجهيز قائمة مكتملة لخوض اللقاء.

وفي محاولة للحفاظ على إقامة المباراة، اقترحت الجامعة المغربية نقلها إلى العاصمة الرباط يوم 2 يونيو المقبل، مع تحملها كافة التكاليف اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباراة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الاتحاد المغربي على توفير أفضل ظروف الإعداد للمنتخب، خاصة في ظل ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي إدارة دقيقة لملف المباريات الودية بما يخدم جاهزية الفريق.