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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سقوط شبكة ترويج الحشيش بشرم الشيخ.. المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم| القصة الكاملة

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة علي جابر، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

القصة الكاملة 

وتعود أحداث القضية إلى 17 يناير 2026، عندما اشتبهت قوة تأمين كمين رأس محمد بمدينة شرم الشيخ في مستقلي إحدى السيارات أثناء مرورها بالكمين. وبإجراء التفتيش، تبين أن السيارة مملوكة للمتهم الثالث، الذي لم يكن متواجدًا بداخلها وقت الضبط.

وأسفر تفتيش السيارة عن ضبط 279 قطعة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 17 ألفًا و500 جنيه. كما عُثر بحوزة المتهم الأول على سلاح أبيض «كتر»، ومبلغ 1300 جنيه، وهاتف محمول، وبطاقته الشخصية، فيما ضُبط بحوزة المتهم الثاني مبلغ 1200 جنيه وهاتف محمول.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمان الأول والثاني بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأفادا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامي. كما اعترفا باستخدام السيارة في نقل المواد المخدرة وتسهيل تنقلاتهما بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث زوّد المتهمين بسيارته الملاكي لاستخدامها في نقل المواد المخدرة وترويجها داخل مدينة شرم الشيخ، في إطار نشاط التشكيل العصابي.

وتم تحرير المحضر رقم 787 لسنة 2026 جنايات قسم أول شرم الشيخ، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيًا، وسرعة ضبط المتهم الثالث، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع التحفظ على السيارة وإيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والمقيدة برقم 62 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطهم في تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.

جنوب سيناء حكم عصابة ترويج حشيش

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