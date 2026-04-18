قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جنوب سيناء تضع خطة عاجلة لدعم متضرري السيول في سانت كاترين .. صور

ايمن محمد

واصلت محافظة جنوب سيناء جهودها المكثفة لاحتواء تداعيات موجة الطقس السيئ والسيول التي تعرضت لها مدينة سانت كاترين، حيث عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف ميدانيًا، بحضور اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية الجهات المعنية.

وضمّت اللجنة ممثلين عن الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، والتضامن الاجتماعي، وقطاعات مياه الشرب والكهرباء والطرق، إلى جانب رئاسة مدينة سانت كاترين ومندوب قوات شرق القناة، حيث جرى استعراض التقارير الميدانية بشكل تفصيلي، وحصر حجم الخسائر والتحديات، بالتنسيق الكامل مع الوزارات المختصة.

وأكد المحافظ أن ما تم تنفيذه مسبقًا من مشروعات الحماية، وعلى رأسها السدود والبحيرات الصناعية، أسهم بشكل كبير في تقليل حجم الخسائر، موجّهًا بضرورة مراجعة هذه الأعمال وتعزيزها لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها على مواجهة السيول مستقبلًا، بما يعكس رؤية استباقية للمحافظة في إدارة المخاطر.

وشدد على أهمية إشراك أهالي المنطقة من البدو والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في التعامل مع طبيعة المنطقة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في جهود المواجهة.

واستعرض الاجتماع حجم المساعدات المقدمة من مختلف الجهات، خاصة وزارتي الزراعة والموارد المائية، إلى جانب جهود التضامن الاجتماعي في دعم الأسر المتضررة، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة.

وأسفر الاجتماع عن حزمة من التوصيات والإجراءات العاجلة، شملت قيام وزارة الزراعة بتوفير واستبدال خراطيم الري المتضررة، وتوفير الشتلات والأسمدة، وتطوير نظم الري، فضلًا عن دعم الأسر الأكثر تضررًا ببطاريات تربية الدواجن ومشتملاتها، بما يسهم في تحسين مصادر دخلهم.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية من الموارد المائية لإعداد دراسة متكاملة لإنشاء سدود وحواجز مؤقتة لأعمال الحماية، مع البدء الفوري في تنفيذ حلول عاجلة لرفع كفاءة السدود الحالية وتعزيز قدرتها على استيعاب كميات المياه.

وفي السياق ذاته، تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بحصر المتضررين وتحديد احتياجاتهم وصرف المساعدات المالية المقررة لهم، بالتوازي مع مشاركة القوات المسلحة في استكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الثانية للمشروع، إلى جانب استمرار القوافل الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطوير منظومة الإنارة بالتجمعات البدوية من خلال قطاع الكهرباء، وتحسين منظومة المياه عبر شركة المياه والصرف الصحي.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على حصر الأراضي غير الصالحة للزراعة بشكل كامل، والعمل على توفير بدائل مناسبة وصالحة للزراعة، بما يضمن استقرار المواطنين واستمرار نشاطهم الزراعي، في إطار خطة شاملة تتبناها محافظة جنوب سيناء للتعامل مع تداعيات الأزمة والحد من آثارها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة الفعالة لمثل هذه .

جنوب سيناء تضرر وادي السعال سانت كاترين السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

