القبض على طالب أدى حركات استعراضية بدراجته النارية في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية بأحد الطرق السريعة بالفيوم معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو ، وقيامه بتغيير لون الدراجة عقب علمه بتداول مقطع الفيديو خشية ضبطه.

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.