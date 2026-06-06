بسبب طريق فاصل بين منازلهم.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية باستخدام سلاح ناري بالبحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجارى، تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك محل ووالدته، مصابين بكدمات وجروح، وطرف ثان: 4 أشخاص، 3 منهم مصابين بكدمات وجروح، جميعهم مقيمون بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة "بشأن طريق فاصل بين منازلهم" قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام عصى خشبية والتراشق بالحجارة، ما أدى إلى حدوث إصابتهم المنوه عنها، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى بالهواء من بندقية خرطوش لترهيب الآخرين.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبط السلاح النارى والأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.