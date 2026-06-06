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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سائق ميكروباص اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على مالكها في الشرقية

المتهم
المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة "ملاكى" من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ثم محاولة الإعتداء عليه بالزقازيق بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يونيو تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من (قائد سيارة ملاكى – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) بتضرره من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها حال سيرهما بدائرة القسم، ومحاولته التعدى عليه حال اعتراضه على ذلك .

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها “لا يحمل رخصة قيادة”، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد .

وتم التحفظ على السيارة "الميكروباص" ..وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ميكروباص سيارة الشرقية

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