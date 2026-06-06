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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطفه بالقوة.. تحريات المباحث في اعتداء عامل على طفل بالمعصرة

طفل
طفل
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد ، تفاصيل تحريات معاون مباحث قسم شرطة المعصرة الواردة بتحقيقات النيابة العامة في اعتداء عامل على طفل فى المعصرة بالقاهرة، بعد خطفه وإبعاده عن أعين ذويه.

وأكدت التحريات السرية لمعاون مباحث قسم شرطة المعصرة صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه طفل يبلغ من العمر ثمانية سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1327 لسنة 2026 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 178 لسنة 2026 كلى حلوان إحالة المستشار هشام رفعت الشريف المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية المتهم «ناصر. س»، 19 سنة، عامل حر، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجنى عليه الطفل «عمر .ع»، حال كونه لم يجاوز الثانية عشرة عاما بالقوة بأن حمله رغم عنه واختلى به بغرفته الخاصة وبلغ بتلك الوسيلة من القوة إبعاده عن أعين الرقباء وذويه.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة بأن جذبه لغرفته وقيد حركته وجرده من ملابسه واعتدى عليه.

قال والد الطفل المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة، ويعمل عامل، 33 سنة، إنه تناهى إلى سمعه من طليقته باقتياد المتهم لنجلهما بالقوة لغرفته، وما لبث وأن انعزل به عن المارة حتى جرده من ملابسه بالقوة واعتدى عليه، وعزى قصده من ذلك خطف بالقوة مقترن بهتك عرض بالقوة.

صدى البلد تحريات معاون مباحث قسم شرطة المعصرة تحقيقات النيابة العامة اعتداء عامل على طفل المعصرة

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