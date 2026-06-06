جرده من ملابسه.. تفاصيل تحقيقات النيابة في اعتداء عامل على صغير بالمعصرة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اعتداء عامل على صغير في المعصرة بالقاهرة، بعد خطفه وإبعاده عن أعين ذويه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1327 لسنة 2026 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 178 لسنة 2026 كلى حلوان إحالة المستشار هشام رفعت الشريف المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية المتهم «ناصر. س»، 19 سنة، عامل حر، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجنى عليه الطفل «عمر .ع»، حال كونه لم يجاوز الثانية عشرة عاما بالقوة بأن حمله رغم عنه واختلى به بغرفته الخاصة وبلغ بتلك الوسيلة من القوة إبعاده عن أعين الرقباء وذويه.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة بأن جذبه لغرفته وقيد حركته وجرده من ملابسه واعتدى عليه.