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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تتستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت 6 يونيو 2026، محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 19851 لسنة 2025، جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ"الهيكل الإداري".

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 يونيو 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

ووجهت للمتهمين من الخامس وحتى الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرون تهم تمويل جماعة إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 29 متهما إرهاب الهيكل الإداري الهيكل الإداري بالهرم

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