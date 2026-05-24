الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الأمن الرقمي ومواجهة التهديدات السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي..ندوة لـ 88 مستشارا بالنيابة الإدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

عقد مركز التدريب القضائي- تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل- فعاليات الندوة التثقيفية حول "الأمن الرقمي ومواجهة التهديدات السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي"، اليوم الأحد، في مقر مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة 86 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بنيابات محافظة الإسكندرية، والتي استضاف فيها الدكتور محمد محسن المحاضر والخبير الوطني في مجال الأمن السيبراني والرقمنة. 

وقد استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون الندوة بها القدر الكافي من المعلومات والخبرات التي تساهم في تعزيز ورفع كفاءة المشاركين في مواكبة التحول الرقمي والتحديات المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمته وجه مدير المركز التحية للدكتور محمد محسن، على ما بذله من جهد متميز في تقديم محتوى علمي أسهم في إثراء محاور الندوة، كما خَصَّ بالشكر المستشار صالح سليم مسؤول شؤون مقر بمجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، ومنسق مركز التدريب القضائي بالمحافظة على ما بذله من جهود في تنسيق وإعداد الندوة.

وفي ختام كلمته أكد مدير المركز على أن عقد مثل هذه الندوات التثقيفية يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز لدعم كفاءة العمل القضائي ومواكبة مستجدات العدالة الرقمية.

وقد تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، شملت:

-  مفاهيم الأمن الرقمي وأبرز التهديدات السيبرانية الحديثة.

-  تأثير الذكاء الاصطناعي على تطور الهجمات الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي.

- حماية البيانات والمعلومات الحساسة داخل بيئات العمل القضائي والرقمي.

-  الأمن السيبراني في منظومة العدالة الرقمية والتحول الرقمي الآمن.

-  الجرائم الإلكترونية المستحدثة وآليات المواجهة القانونية والتقنية.

-  التحقق الرقمي والأدلة الجنائية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

-  الأمن السلوكي والوعي الرقمي لمواجهة الهندسة الاجتماعية والتضليل الإلكتروني.

-  أفضل الممارسات لتعزيز الأمن السيبراني وبناء ثقافة رقمية آمنة.

- تطبيقات عملية حول الهجمات السيبرانية الحديثة وطرق التصدي لها.

