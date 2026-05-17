اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية تحصد شهادة الجودة الدولية

حصلت اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية على الشهادة الثالثة في مجال الجودة الدولية ISO Stander، وتم الحصول على شهادة المواصفة القياسية الدولية ISO 21001: 2018 الخاصة بنظم جودة التعليم والتدريب.

وأكدت النيابة الإدارية المكانة الرائدة في تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وقد جاء الحصول على تلكُم المواصفة تتويجًا للجهود المتواصلة من فريق عمل اللجنة العلمية والثقافية الهادفة لتقديم تجارب تدريبية وتعليمية متكاملة.

وأوضح فريق عمل اللجنة العلمية والثقافية، حرصه على تقديم تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة، قائمة على الابتكار والإبداع والتطوير المستمر، بما يرسخ القيم القضائية ويعزز الاحترافية في إدارة العملية التدريبية، إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة والاحترافية في إدارة العملية التدريبية، مؤكدين أن الجودة لم تعد مجرد هدف بل أصبحت نهجًا ثابتًا ورسالة مستمرة يؤمن بها كافة المنتمين إلى اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية.