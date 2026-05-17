ديني

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

محمد شحتة

شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، توقيع الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، الأمين العام لـ بيت الزكاة والصدقات بروتوكول تعاون مع المهندس جمال شريدة المجدلي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، بحضور 
السفير صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، بهدف دعم الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر فقرًا واحتياجًا في مختلف المحافظات، وتحسين جودة حياتها، ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة، بما يسهم في تحقيق قَدْر من الاستقرار المعيشي والتنمية المستدامة لتلك الأُسَر.

ونَصَّ البروتوكول على تقديم إعانات شهرية منتظمة للأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مدار العام، لمساعدتها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة، وتمكينها من الانتقال من دائرة الاحتياج إلى حياة أكثر استقرارًا وقُدْرة على الاعتماد على الذات.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

أكدت الدكتورة سحر نصر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والكويتي، وحرص الجانبان على تعزيز قِيم التكافل الاجتماعي ودَعْم الأُسَر الأكثر احتياجًا، لا سيِّما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما وجّهت الشكرَ لدولة الكويت قيادةً وشعبًا، وللمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، على هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف مساندة الأُسَر الأَوْلى بالرعاية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

من جانبه أشاد السفير صقر الغانم بالدور الذي يضطلع به بيت الزكاة والصدقات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكِّدًا حرص دولة الكويت على استمرار التعاون في تنفيذ المبادرات والمشروعات الإنسانية التي تُسهم في تخفيف الأعباء عن الأُسَر البسيطة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات يقدِّم إعانات شهرية للأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا عن طريق برنامج «سند»، الذي يهدف إلى مَدِّ يدِ العون للفقراء والمحتاجين الذين يواجهون صعوبات في تَحمُّل أعباء الحياة، إلى جانب استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم، من مساعدات مالية وغذائية، وكفالة الأيتام، ورعاية المرضى، ودعم ذوي الهمم، والمساهمة في تيسير زواج الفتيات غير القادرات.

