شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، معالي السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الإمام الأكبر حرص الأزهر الشريف على إعداد كوادر من شباب الباحثين بجامعة الأزهر تمتلك القدرة على إجادة اللغات الأجنبية؛ بما يسهم في نشر منهجه الوسطي وفكره المستنير حول العالم، مشيرًا إلى انفتاح الأزهر الإيجابي على مختلف المؤسسات الثقافية والدينية الدولية؛ من أجل تعزيز قيم التعايش الإنساني والسلام العالمي.

الأزهر يولي الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات اهتماما كبيرا

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يولي الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات اهتماما كبيرا باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وبناء وعي الشباب يعد من أهم أدوات ترسيخ الاستقرار والسلام العالمي.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود في نشر قيم الأخوة والسلام العالمي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف.

وأشار السفير البريطاني إلى التعاون القائم مع المجلس الثقافي البريطاني في دعم تعليم اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية، من خلال تأهيل معلمي اللغة الإنجليزية، وتنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر، بالتعاون مع مركز تعليم اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف.