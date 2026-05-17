بدعوة من رئيس تتارستان.. وفد جامعة الأزهر يشهد المنتدى الاقتصادي الدولي

شارك وفد من جامعة الأزهر في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي» بدعوة من رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية الذي عُقد بمدينة كازان بجمهورية تتارستان وسط حضور دولي واسع من القيادات السياسية والأكاديمية والدينية والثقافية.

وضم الوفد المشارك في فعاليات المنتدى كلًّا من: الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد منصور، نائب مدير مركز التميز الدولي لشئون التعاون الدولي، والدكتور عمرو بسيوني، عضو المركز التميز الدولي.

وشارك الوفد في عدد من الجلسات والفعاليات الدولية المهمة؛ من أبرزها: الجلسة العامة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي تحت عنوان: «القيم المشتركة كأساس للتعاون والتفاهم المتبادل بين روسيا والعالم الإسلامي»، وذلك بحضور فخامة رئيس جمهورية تتارستان السيد رستم ميخائنوف، ونائب رئيس مجلس وزراء روسيا الاتحادية، ولفيف من كبار رجال الدولة بجمهورية تتارستان ودولة روسيا الاتحادية.

كما شارك الوفد في جلسة مائدة مستديرة بعنوان: «تطوير التعاون الروسي مع دول العالم الإسلامي: العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد» التي أُقيمت داخل أكاديمية العلوم بجمهورية تتارستان، وشهدت مناقشات موسعة حول مستقبل التعاون العلمي والتكنولوجي، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في دعم الشراكات الدولية والتنمية المستدامة.

جامعة الأزهر أنموذجًا ناجحًا للتعاون العملي

وقد أشاد رئيس الجمهورية خلال كلمته بنموذج التعاون القائم بين المؤسسات الروسية وجامعة الأزهر، معتبرًا إياه أنموذجًا ناجحًا للتعاون العملي والفاعل أمام حضور دولي رفيع المستوى من مختلف دول العالم الإسلامي.

كما شارك وفد جامعة الأزهر في جولة موسعة داخل معرض «إكسبو كازان» ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي»؛ حيث اطّلع على أحدث المشروعات والتقنيات والمبادرات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية المشاركة في المنتدى.

وفي السياق ذاته، حضر الوفد فعاليات «العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي»، وشارك في حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة «عام كازان» الذي عكس المكانة الحضارية والثقافية المتميزة لمدينة كازان ودورها كجسر للتواصل بين روسيا والعالم الإسلامي.

وفي إطار تعزيز الحوار الحضاري والثقافي شارك الوفد أيضًا في جلسة مائدة مستديرة بعنوان: «الدين والثقافة وحوار الحضارات» التي تناولت أهمية ترسيخ قيم التفاهم المشترك والتعايش والسلام، ودور المؤسسات الدينية والأكاديمية في مواجهة التطرف وتعزيز التقارب بين الشعوب والثقافات.

وفي سياق متصل، عقد الوفد عددًا من اللقاءات والمباحثات المثمرة مع مسئولي المؤسسات الأكاديمية والعلمية الروسية؛ من بينها: أكاديمية بلغار الإسلامية، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية الروسية؛ بهدف دعم التعاون العلمي والثقافي وتوسيع مجالات الشراكة الدولية بين الجانبين.

وقد استضاف التلفزيون الروسي والمركز الإعلامي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي، الذي استعرض خلال المقابلة الشراكات التي تقيمها جامعة الأزهر مع جمهورية تتارستان وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع المشترك في النواحي الأكاديمية وتعزيز التعاون العلمي والبحث الأكاديمي والتبادل الثقافي والمعرفي ونقل البحوث العلمية من الجامعات إلى مخرجات مفيدة في مجالي التكنولوجيا والصناعة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين المصري والروسي على السواء.

هذا وشهدت الفعاليات حضور عدد من كبار المسئولين والوزراء المصريين؛ على رأسهم: الدكتور عبد العزيز قنصوة، حيث عكست المشاركة المصرية الحضور الفاعل للدولة المصرية ومؤسساتها العلمية والثقافية في دعم التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات مع الجانب الروسي والعالم الإسلامي.

وأشاد المشاركون في المنتدى وعلى رأسهم السيد مراد جاتن، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة الأزهر في تعزيز قيم الحوار والتعاون الدولي، وتمثيلها المشرف لمصر والعالم الإسلامي في المحافل الدولية.

حظيت المشاركة في فعالية المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي» في دورتها الحادية والعشرين برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ودعم ومتابعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.