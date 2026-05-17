إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي

شهدت مصر اليوم حدثًا تاريخيًا جديدًا في مسيرة التنمية الوطنية، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا)، في لحظة تاريخية تسجل إنجازًا فريدًا على أرض مصر، ويعكس رؤية الدولة في بناء مستقبل مستدام للزراعة والأمن الغذائي.

رافق الرئيس السيسي خلال الافتتاح كوكبة من كبار المسؤولين، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "الدلتا الجديدة"، أعقبه كلمة للدكتور بهاء الغنام، تخللها افتتاح محطة رفع المياه رقم (٣) عبر الفيديو كونفرانس، ليتعرف الحضور على حجم الأعمال الضخم والتفاصيل الفنية للمشروع.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة لم يكن ليحدث إلا بفضل الله أولًا، وبمجهودات الشعب المصري، داعيًا الجميع للفخر بما تحقق من إنجازات تعكس قوة الإرادة المصرية، وتضافر كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، إذ يشارك في المشروع 150 شركة في القطاع الزراعي فقط، بالإضافة إلى مئات الشركات الأخرى في الأنشطة المكملة.

بالأرقام الرئيس السيسي يكشف حجم الإنجازات بالمشروع

وأشار الرئيس إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة والبنية التحتية، حيث بلغت تكلفة المشروع حوالي 800 مليار جنيه، مع إنشاء شبكة طرق بأطوال تصل إلى 12 ألف كم. 

كما أشار إلى التحدي الكبير المتمثل في توفير المياه، عبر معالجة مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا باستخدام المعالجة الثلاثية، وإنشاء المسار الشمالي والمسار الشرقي بطول 150 كم لكل منهما، مع تشغيل 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه اللازمة لزراعة 2.2 مليون فدان، إلى جانب إنشاء محطات كهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات.

وأكد الرئيس أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تقوم على التكامل بين الأراضي القديمة والجديدة، لإنتاج محاصيل تقليدية عالية الإنتاجية في الأراضي الطينية مثل القمح والذرة، مع التركيز في الأراضي الجديدة على محاصيل صحراوية عالية الجودة، مثل البنجر، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الأرضية والمائية.

توفير المشروع مليوني فرصة عمل مستدامة

وشدد الرئيس على أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل مستدامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا إلا بفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات، وبدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الزراعة تُدار من قبل شركات متخصصة تتبع الدورات الزراعية المحددة لتحقيق أعلى إنتاجية.

واختتم الرئيس جولته التفقدية بزيارة محطة رفع المياه رقم (٣)، ومتابعة نموذج منظومة التشغيل والتحكم، إلى جانب تفقد حصاد القمح ومحصول بنجر السكر، ليشهد عن كثب حجم الإنجاز، ولتأكيد رسالة الدولة بأن التنمية في مصر عملية مستمرة، وأن الطموح لا يعرف حدودًا، مع استمرار تنفيذ مشروعات مشابهة في المنيا، بني سويف، كوم أمبو، توشكى، شرق العوينات، وسيناء.

