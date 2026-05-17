قطع الأسلاك | سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام محل سكنه بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما "الدراجة النارية المستولى عليها" وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وقيامهما بإرتكاب عدد (7) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية"

(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.